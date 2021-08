Omnium Banque Nationale | L'analyse des joueuses canadiennes par Sylvain Bruneau

Bianca Andreescu dispute le tournoi canadien – qu’elle a remporté en 2019 – et dans les prochaines semaines, elle sera aux Internationaux de tennis des États-Unis et à Indian Wells (reprogrammé). Trois tournois qu’elle a gagné en 2019. Jusqu’à quel point le tournoi canadien va l’aider en vue du U.S. Open?

Bianca Andreescu : « Bianca a besoin d’aller chercher des matchs. De remporter des matchs. Elle carbure à l’émotion. C’est sûr que ça serait bien de faire le plein avant les Internationaux des États-Unis. Elle sait qu’elle a beaucoup de points à défendre, même s’il ne faut pas tomber dans ce piège-là. »

Leylah Annie Fernandez a perdu dès le premier tour en simple, avant de remporter un match de double avec Marino et de s’incliner au tour suivant.

Leylah Annie Fernandez : « C’est l’expérience qui rentre. C’est la première fois qu’elle jouait vraiment un match comme ça sur le central dans le tableau principal à Montréal. Elle a seulement 18 ans. Ça fait partie de l’expérience qu’elle doit apprendre. »