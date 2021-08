Médaille d'argent au Canada? | Un relayeur britannique soupçonné de dopage

Quelques jours après la clôture des Jeux olympiques de Tokyo, les sprinteurs canadiens du relais 4 x 100 mètres pourraient voir leur médaille de bronze se transformer en médaille d'argent.

Chijindu Ujah, membre du quatuor britannique, a été suspendu provisoirement, jeudi, par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (UIA) pour dopage aux JO de Tokyo.

S'il est reconnu coupable de dopage, l'équipe britannique pourrait être dépouillée de sa médaille d'argent au profit de celle du Canada formée de Andre De Grasse, Aaron Brown, Jerome Blake et Brendon Rodney.

Ujah était l'un des membres du relais britannique aux côtés de Zharnel Hughes, Richard Kilty et Nethaneel Mitchell-Blake. Ils ont terminé en deuxième place derrière l'Italie et devançant le Canada et la Chine, quatrième.

L'UIA a annoncé que son laboratoire de Tokyo avait informé l'Agence internationale de contrôle d'un « résultat d'analyse anormal » d'un échantillon d'Ujah.

Elle a indiqué que l'échantillon d'Ujah contenait une substance interdite – l'ostarine et le S-23, qui sont des modulateurs sélectifs du récepteur des androgènes et qui aident à développer la masse musculaire.