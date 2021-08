L’effet Messi | «Ils ont généré 20 millions $... Boum! Comme ça» -Ray Lalonde

« Ils avaient 150 000 chandails de Messi à vendre. Ils ont liquidé ça en moins de dix minutes. Ça, c’est des millions de dollars! Le chandail de match de Messi se vend 188 $ américains. Et les répliques pour les enfants et les jeunes, 100 $ américains... Tu as toujours une marge d’au moins 50 %...