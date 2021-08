Omnium Banque Nationale | Bianca Andreescu a eu chaud, mais accède au troisième tour

Bianca Andreescu a eu chaud, mardi soir, au stade IGA. Au sens propre et au sens figuré.

Sur un court qui avait tout d’une étuve, la Canadienne a dû se battre d’arrache-pied afin de vaincre la Britannique Harriet Dart en trois manches de 6-1, 3-6 et 6-3, lors du deuxième tour à l’Omnium Banque nationale.

La championne en titre du tournoi canadien, huitième joueuse mondiale, a aisément remporté la première manche 6-1, mais son jeu a laissé à désirer dans la seconde. Au moment où Dart avait les devants 2-1, Andreescu a été incapable de conserver son service.

Beaucoup moins régulière qu’en première manche, la gagnante des Internationaux de tennis des États-Unis en 2019 n’a jamais pu récupérer ce bris, même si elle a sauvé deux balles de manches sur le 9e jeu avant de céder sur la troisième.

La situation s’est répétée en troisième manche. Encore une fois, Andreescu a laissé filer son service au profit de Dart, cette fois, au troisième jeu, mais elle s’est alors battue pour le reprendre aussitôt et créer l’égalité 2-2.

Les deux joueuses en sont restées là jusqu’au huitième jeu, lorsque la Canadienne a, à son tour, brisé le service de l’Anglaise pour se détacher à 5-3. Et elle a conclu au jeu suivant.

Deuxième tête de série du tournoi, Andreescu a 33 fautes directes et 28 coups gagnants. Elle l'a emporté en un peu plus de deux heures face à la 152 raquette mondiale qui affichait un calibre de jeu plus élevé que son classement de la WTA.