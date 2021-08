L'Omnium Banque Nationale bat son plein

«Aryna Sabalenka a déjà remporté quelques tournois et est maintenant troisième au niveau mondial. C'est la joueuse la plus puissante du circuit mondial. Cori Gauff également peut brouiller les cartes. Elle est 25e au monde et n'a que 17 ans. L'agence de Roger Federer l'a pris sous son aile, ça veut tout dire. [...] Maria Sakkari est formidable aussi. Elle est bien musclée, hargneuse et offre un grand spectacle. J'ajoute également Ons Jabbeur sur cette liste.»