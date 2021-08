Jeux olympiques de Tokyo | «Avec les gradins vides, qui peut conclure que c'était un grand succès?» -Ray Lalonde

«Le Canada termine avec 24 médailles, c’est un record pour des Jeux olympiques d’été non boycottés. Je me rappelle en 1976 à Montréal, on n’avait qu’eu une poignée de médailles. Alors, on a beaucoup progressé et faut rendre hommage au Comité olympique canadien qui a bien réussi son programme, hiver et été, et qui continue à offrir aux athlètes d’exceller sur une plateforme mondiale.»