Tokyo 2021 | Kipchoge conserve son titre au marathon olympique

SAPPORO, Japon — Eliud Kipchoge, du Kenya, champion en titre et détenteur du record du monde, a remporté, dimanche matin, le marathon des Jeux olympiques de Tokyo.

Kipchoge s’est détaché du peloton dans les 10 derniers kilomètres pour remporter la médaille d'or en 2 heures 8 minutes et 38 secondes.

Kipchoge devient le troisième athlète de l'histoire à conserver son titre au maraton après l'Éthiopien Abebe Bikila en 1960 (Rome) et 1964 (Tokyo) et l'Allemand de l'Est Waldemar Cierpinski à Montréal (1976) et Moscou (1980).

Abdi Nageeye, des Pays-Bas (2:09:58), et Bashir Abdi, de la Belgique (2:10:00), ont remporté les médailles d'argent et de bronze au terme d'un sprint à trois.

Ben Preisner a été le meilleur Canadien avec une 46e place (2:19:27) dans cette course éprouvante où trois dizaines d’athlètes ont dû abandonner. Trevor Hofbauer a terminé au 48e rang, en 2:19:57.

Le détenteur du record canadien, Cam Levins, a peiné dans la deuxième moitié de la course pour inscrire un temps de 2:28:43, en 72e position. Son record est de 2:09:25.

Les épreuves de marathon et de marche ont été disputées à 800 kilomètres au nord de Tokyo, à Sapporo, pour éviter la chaude et humide température de la capitale japonaise.

La chaleur a tout de même été un enjeu, samedi, alors que 30 coureurs ne sont pas parvenus à franchir la ligne d’arrivée. Avec l’humidité, la température ressentie à Sapporo était de 31 degrés Celsius.

Vu que les partisans n’étaient pas admis aux Jeux de Tokyo en raison de la pandémie de COVID-19, des spectateurs japonais ont longé le parcours du marathon pour encourager les athlètes.