Tokyo 2021 | Cinq choses à surveiller dimanche aux Jeux olympiques

TOKYO — D'une cycliste ayant surmonté une maladie inquiétante au passage du drapeau olympique au comité organisateur de Paris, voici cinq choses à surveiller lors de la dernière journée des Jeux olympiques de Tokyo, dimanche.

Beveridge veut rebondir

Allison Beveridge est la seule Canadienne en lice à l'omnium féminin, qui conclut les activités au vélodrome d'Izu. Beveridge avait gagné le bronze en poursuite par équipes à Rio en 2016. Elle avait également terminé 11e à l'omnium, après avoir été victime d'une chute lors de la première course et subi une blessure à une hanche.

Peu avant les Jeux de Rio, Beveridge avait appris qu'elle souffrait du syndrome du défilé thoracobrachial, qui provoque une compression des vaisseaux sanguins entre la clavicule et la cage thoracique et qui peut provoquer des caillots. Elle a été opérée en janvier 2017 pour se faire retirer une côte et réduire la compression, mais son avenir en tant que cycliste était incertain. L'Albertaine était finalement de retour sur son vélo quelques mois plus tard. Kelsey Mitchell sera aussi en action, elle qui s'est qualifiée pour les demi-finales du sprint.

Ce n'est pas un sprint

Le Canada aura trois coureurs en lice au marathon. Trevor Hofbaueur fera ses débuts aux Olympiques après avoir gagné les essais nationaux en 2019. Cameron Levins et Benjamin Preisner seront aussi de l'épreuve présentée loin de Tokyo, à Sapporo, afin d'éviter la chaleur de la capitale. Hofbauer et Levins ont la distinction d'être les seuls Canadiens à avoir couru un marathon sous les deux heures 10 minutes. Preisner a complété son premier marathon il y a quelques mois à peine en 2:10:17.

La suite d'un long règne

Les États-Unis ont l'occasion de poursuivre leur règne en basketball féminin. L'équipe américaine de basketball féminin est montée sur la première marche du podium lors des six dernières olympiades. Les tournois de water-polo masculin, de volleyball féminin et de handball féminin connaîtront également leur dénouement dimanche.

La fin d'une longue disette

Les États-Unis, qui ont produit des légendes de la boxe et de nombreux médaillés d'or — de Mohamed Ali à George Foreman en passant par Joe Frazier —, n'ont pas gagné l'or en boxe masculine depuis 2004. Deux boxeurs américains auront l'occasion de mettre un terme à cette disette dimanche. Keyshawn Davis affronte le Cubain Andy Cruz en finale des poids légers, tandis que Richard Torrez fils a rendez-vous avec Bakhodir Jalolov, d'Ouzbékistan, en finale des super-lourds.

Un regard vers Paris 2024

Comme ce fut le cas pour la cérémonie d'ouverture, celle de clôture des Jeux de Tokyo devrait être relativement modeste. La plupart des athlètes sont déjà rentrés chez eux après avoir complété leurs compétitions, ce qui signifie que le nombre d'athlètes assistant à la cérémonie sera relativement petit. Tokyo passera officiellement le relais à l'hôte des prochains Jeux d'Été: Paris. La mairesse Anne Hidalgo représentera la capitale française et devrait recevoir le drapeau olympique.