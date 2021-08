Tokyo 2021 | «On m'a volé mes Olympiques» -Hugo Barrette

Le Britannique, c'est Jack Carlin, qui était troisième, derrière Barrette et le Néerlandais Matthijs Büchli, médaillé d'argent à Rio de Janeiro et champion du monde 2019. Büchli a même reçu un avertissement, les commissaires le jugeant responsable de l'incident derrière.

« La raison principale pour laquelle il y a une chute, c'est que le monde voulait revenir sur moi. Les gars n'étaient pas capables, ils ont paniqué et sont tombés. C'est ça qui est arrivé, martèle Barrette. Je viens de faire 750 mètres devant tout le monde et on me dit qu'on reprend la course? J'étais abasourdi. Dans ma tête, j'avais gagné clairement et facilement cette course, avec une exécution parfaite.

« Dans la ronde suivante, c'est moi qui tombe. Mais un Canadien, on s'en fout. On aurait pu me rouler dessus, quand c'est le Canada, il n'y a aucun problème. Je suis sans mot. »

Dans cette reprise, courue à quatre au lieu de six, Barrette s'est retrouvé pris à l'intérieur, mais avec de l'espace pour déborder et espérer coiffer les meneurs. Mais il y a eu contact avec Carlin, et Barrette a lourdement chuté.