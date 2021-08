Tokyo 2021 | Nelly Korda remporte le tournoi de golf, Henderson 29e

KAWAGOE, Japon — L'Américaine Nelly Korda a remis une carte de 69, deux coups sous la normale, samedi, et elle a remporté la médaille d'or au tournoi de golf féminin des Jeux olympiques de Tokyo.

Korda a complété les quatre parcours avec 267 coups à sa fiche. soit 17 sous la normale. Elle a résisté aux poussées de la Japonaise Mone Inami et la Néo-Zélandaise Lydia Ko qui ont toutes deux joué 65, pour conclure à un coup de l'Américaine.

Inami et Ko ont dû disputer une prolongation pour départager les médailles d'argent et de bronze. La Japonaise s'est imposée au premier trou de prolongation lorsque Ko a commis un boguey.

Un 67 pour Henderson

La Canadienne Brooke Henderson a joué sa meilleure ronde du tournoi pour conclure l’épreuve quatre coups sous la normale.

Henderson a ramené une carte de 67 (-4) lors de la quatrième ronde. Sa coéquipière Alena Sharp (75) a connu une journée plus difficile et elle a conclu le tournoi à plus 5.