Tokyo 2021 | Nathan Zsombor-Murray rate la finale au 10 mètres

TOKYO — Le plongeur Nathan Zsombor-Murray a alterné entre le très bon et le très mauvais, samedi matin, et sa performance en demi-teinte ne lui a pas permis d'accéder à la finale du 10 mètres individuel aux Jeux olympiques de Tokyo.

Solide cinquième après la phase préliminaire, vendredi, le jeune athlète de 18 ans de Pointe-Claire a entrepris la demi-finale sur une excellente note, inscrivant le meilleur pointage de la première ronde de plongeon.

Ça s'est malheureusement gâché lors des deux tours suivants, notamment sur son deuxième plongeon, celui avec le plus haut degré de difficulté, un quadruple périlleux et demi avant en position groupée.

Son exécution ne lui a procuré que 49,95 points, ce qui l'a fait reculer de la première à la 14e position. Ce plongeon lui avait pourtant très bien réussi la veille. Le suivant a été encore pire, le repoussant au 17e rang.

Il a beau s'être ressaisi par la suite, il n'est jamais facile de remonter la pente avec un plateau de plongeurs aussi relevé, surtout quand la confiance est ébranlée.

Zsombor-Murray a effectué trois bons plongeons qui lui ont valu des notes de 75,20, 71,40 et 76,80 et pour compléter la demi-finale, mais il n'a pu remonter plus haut que le 13e échelon.

Puisque seuls les 12 premiers plongeurs au classement passent à la finale, Zsombor-Murray a vu son parcours prendre fin.

Le Brésilien Kawan Pereira a décroché la dernière place donnant accès à la finale, même si deux de ses trois derniers plongeons ont été moins bien notés que ceux de Zsombor-Murray. Pereira a amassé 400,40 points, soit 2,55 de plus que le Canadien.

Le trio de tête est demeuré le même que la veille, mais les deux Chinois ont inversé leur rang. Cette fois, c'est Cao Yuan, âgé de 26 ans, médaillé d'or à Rio au tremplin de 3 mètres, qui a eu le meilleur sur Yang Jian, champion du monde à la plateforme en 2019.

L'un ou l'autre tentera de procurer une 7e médaille d'or en huit épreuves à son pays, samedi après-midi. Le seul titre olympique qui a échappé à la Chine à ces Jeux est le 10 mètres synchro chez les hommes.

Le Russe Aleksandr Bondar a fini la demi-finale au troisième rang.