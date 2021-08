Tokyo 2021 | Deux Canadiennes parmi les 13 premières au marathon olympique

SAPPORO, Japon — La Canadienne Malindi Elmore a décroché la neuvième place du marathon chez les femmes aux Jeux de Tokyo, samedi, à sa première apparition aux Olympiques en plus de 17 ans.

Il s’agissait du meilleur résultat de l’histoire pour une marathonienne canadienne aux Jeux olympiques, si l’on exclut ceux qui ont été frappés par des boycottages.

Le Kenya a réussi un doublé, alors que Peres Jepchirchir a gagné l’or en deux heures, 27 minutes et 20 secondes (2:27:20) et que sa compatriote Brigid Kosgei a terminé tout juste derrière elle, en 2:27:36. L’Américaine Molly Weidel s’est emparée de la médaille de bronze en 2:27:46.

Elmore a dépassé six coureuses lors des sept derniers kilomètres. Elle a finalement inscrit un chrono de 2:30:59.

Natasha Wodak, de Vancouver, a pris le 13e rang en 2:31:41.

Le meilleur résultat d’une Canadienne au marathon avant l’épreuve de samedi était celui d’Odette Lapierre, qui avait terminé 11e aux Jeux de Séoul, en 1988. Silvia Ruegger avait percé le top-10 aux Jeux de Los Angeles, en 1988, mais 14 pays du bloc de l’Est — dont l’Union soviétique — étaient absents.

Elmore, de Kelowna en Colombie-Britannique, a couru le 1500 mètres à Athènes, en 2004, mais elle ne s’est pas qualifiée pour les deux Jeux olympiques suivants.

L’athlète de 41 ans s’est ensuite tournée vers le triathlon, où elle a enregistré le quatrième meilleur temps de l’histoire du Canada lors d’une compétition de type Ironman.

À la suite de la naissance de son deuxième enfant, Elmore n’avait plus assez de temps pour le triathlon et elle est passée au marathon. À seulement sa deuxième course sur cette course de 42,2 km, elle a établi un nouveau record canadien, avec un temps de 2:24:50 à Houston en janvier 2020.

En raison de la situation entourant la COVID-19, Elmore n’avait pas couru d’autre marathon avant celui de samedi au Japon.

Les épreuves de marathon et de marche des Jeux de Tokyo ont été déplacées vers Sapporo, plus au nord, afin de permettre aux athlètes de profiter de conditions météorologiques plus favorables.

Malgré tout, la chaleur et l’humidité ont compliqué la tâche pour les marathoniennes.

Environ 12 heures avant la course — un délai très court pour ces athlètes qui ont une préparation méticuleuse avant les épreuves —, les organisateurs ont devancé le départ d’une heure.

La température ambiante était tout de même de 27 degrés Celsius avec un taux d’humidité de 75 pour cent lorsque le départ a été donné, à six heures locales.

Au total, 14 femmes ont abandonné l’épreuve. L’Israélienne Lonah Chemtai Salpeter était en quatrième place avec moins de cinq kilomètres à faire lorsqu’elle s’est arrêtée.