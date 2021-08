Tokyo 2021 | Christine Sinclair ne prend pas sa retraite après la conquête de l'or olympique

YOKOHAMA, Japon — Christine Sinclair était certaine que l’équipe féminine canadienne de soccer avait tous les atouts nécessaires pour un jour monter sur la plus haute marche d’un podium aux Jeux olympiques.

Elle ne croyait cependant pas qu’il restait assez de temps à sa carrière déjà chargée d’histoire pour lui permettre de vivre ce moment sur le terrain.

Eh bien, Sinclair — le cœur et l’âme du programme féminin — s’est trompée sur cette deuxième affirmation.

Et elle ne pourrait pas en être plus heureuse.

La capitaine âgée de 38 ans du Canada et ses coéquipières ont défait la Suède lors d’un match pour la médaille d’or spectaculaire qui s’est étiré jusqu’aux tirs au but, vendredi soir à Tokyo, et elles ont finalement mis le pied sur la plus haute marche du podium.