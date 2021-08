Tokyo 2021 | Le Canada remporte la médaille de bronze au 4 x 100m

Le Canada a remporté la médaille de bronze au relais 4 x 100m, vendredi soir, lors des Jeux olympiques de Tokyo.

Encore une fois, Andre De Grasse a dû s’offrir un dernier droit explosif afin de permettre au Canada de monter sur le podium. Le premier échange de témoin entre Aaron Brown et Jerome Blake n’a pas été optimal.

De Grasse, Brown, Blake et Brendon Rodney ont inscrit un temps de 37 secondes et 70 centièmes. De Grasse remporte sa troisième médaille des JO de Tokyo et la sixième de sa carrière.

L’Italie a remporté la médaille d’or (37,50) devant la Grande-Bretagne (37,51).