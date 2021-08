Tokyo 2021 | Les Américaines triomphent au volleyball de plage

TOKYO — L’Américaine April Ross a maintenant remporté une médaille d’or de chaque couleur en volleyball de plage aux Jeux olympiques: l’argent à Londres, en 2012, le bronze à Rio de Janeiro, en 2016, et maintenant l’or à Tokyo.

Ross et sa partenaire Alix Klineman ont défait les Australiennes Mariafe Artacho del Solar et Taliqua Clancy en deux manches de 21-15, 21-16 sous un soleil brûlant et le regard de la plus imposante foule du tournoi, 60 personnes, vendredi, pour gagner le tournoi.

Lors du match disputé alors que la température était de 33 degrés Celsius, les Américaines ont aisément disposé de leurs adversaires en 43 minutes.

Dans le match pour la médaille de bronze, Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré, de la Suisse, ont vaincu la Lettonie en deux manches pour monter sur la troisième marche du podium.

Les Australiennes ont décroché une médaille en volleyball de plage aux Jeux olympiques pour la première fois depuis 2000, quand Natalie Cook et Kerri Pottharst avaient décroché l’or.

Artacho del Solar et Clancy n’ont toutefois jamais réellement défié les Américaines, qui n’ont perdu qu’une manche en sept duels à Tokyo.

Klineman, qui participait à ses premiers Jeux olympiques, et Ross n’ont eu besoin que de 20 minutes pour remporter la première manche. Elles ont concédé les deux premiers points de la deuxième manche, avant de remporter les 10 suivants et de filer vers la victoire.