Tokyo 2021 | Vincent-Lapointe et Vincent en demi-finales du C2 500m

TOKYO — Laurence Vincent-Lapointe et Katie Vincent se sont qualifiées, vendredi matin, pour les demi-finales au C2 500 m des Jeux olympiques de Tokyo.

Mais ce fut plus ardu que prévu...

Vincent-Lapointe et Vincent ont remporté leur vague de quarts de finale en un temps de 2 minutes, 2 secondes et 259 millièmes, devant les Moldaves (2:03.434) et les Bélarusses (2:04.951.

Sauf que la paire canadienne, championne du monde en 2017 et 2018, a dû disputer une course de plus en raison de son incapacité de se classer directement pour les demi-finales, lors de leur première séance de qualifications sur les eaux du canal de la Forêt de la mer.

Vincent-Lapointe, originaire de Trois-Rivières, et Vincent, de Mississauga, ont franchi la distance en 2:02.170, à une seconde de l'embarcation allemande. Les championnes du monde en titre, les Chinoises Shixiao Xu et Mengya Sun, ont remporté cette vague, plus de quatre secondes devant les Canadiennes, en 1:57.870.

Vincent-Lapointe et Vincent ont donc dû disputer les demi-finales à 11h27 heure locale, en plein zénith.

C'est la première fois de l'histoire des Jeux olympiques que le canoë féminin est en compétition. Jeudi, Vincent-Lapointe a remporté la médaille d'argent au C1 200 m. Elle s'était qualifiée directement pour les demi-finales de cette épreuve, tout comme Vincent, qui a terminé au huitième rang.