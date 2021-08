Tokyo 2021 | La cycliste Laurine van Riessen est toujours à l'hôpital

IZU, Japon — La cycliste sur piste néerlandaise Laurine van Riessen se reposait dans un hôpital de Tokyo, vendredi, au lendemain de son accident terrifiant lors des demi-finales du keirin au vélodrome d’Izu.

Van Riessen a perdu connaissance pendant quelques instants après être entrée en collision avec la cycliste britannique Katy Marchant à une vitesse de plus de 60 km/h. L’athlète de 33 ans est demeurée au sol pendant de nombreuses minutes avant d’être escortée à l’extérieur de la piste sur une civière.

Elle a été transférée vers un hôpital de Tokyo, où on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule, des côtes cassées et un poumon contusionné.

Un porte-parole de l’équipe des Pays-Bas a rapporté que van Riessen se portait bien, mais qu’elle n’avait aucun souvenir de l’accident. Le médecin de l’équipe demeurait auprès d’elle.

Van Riessen a pu mentionner au personnel médical qu'elle avait surtout mal à l'épaule.

La coéquipière de van Riessen, Shanne Braspennincx, a plus tard remporté l’or au keirin, cette course de six tours où les trois premiers sont dictés par un vélo électrique et où les cyclistes sprintent vers le fil d’arrivée lors des trois derniers.

La Canadienne Lauriane Genest a décroché le bronze à cette épreuve.

Van Riessen s’était retrouvée coincée lors de la demi-finale qui impliquait six cyclistes, jeudi. Lorsqu’elle a amorcé le premier virage en angle du dernier tour, sa roue avant a pivoté vers la droite.

La Néerlandaise a dérogé de sa trajectoire vers l’extérieur de la piste. C’est à ce moment qu’elle a fauché Marchant, qui n’a pas eu le temps d’éviter le contact. Les deux athlètes se sont retrouvées l’une par-dessus l’autre.

Marchant a été en mesure de se relever rapidement, mais ce ne fut pas le cas de van Riessen.