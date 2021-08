Tokyo 2021 | Le Canadien Damian Warner remporte la médaille d'or au décathlon

Premier rang mondial

Il occupe le premier rang mondial au décathlon cette année après qu’il eut fracassé son record canadien lors d’une compétition tenue en Autriche.

Il avait décroché le bronze à cette épreuve à Rio de Janeiro, en 2016, après une cinquième position à ses premiers Jeux, à Londres en 2012.

La performance record de Warner en mai est survenue après un hiver où il s’est entraîné dans un aréna non chauffé à London, en Ontario.

Les restrictions relatives à la COVID-19 avaient entraîné la fermeture de la piste intérieure de l’Université de Western Ontario. Ses entraîneurs ont réaménagé l’aréna en y installant une piste de course de 40 mètres, des fosses d’atterrissage pour le saut à la perche et le saut en hauteur, et une aire circulaire pour effectuer des lancers.