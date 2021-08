Tokyo | Les Américains passent en finale au basketball

SAITAMA, Japon — Kevin Durant et les États-Unis auront la chance d’ajouter une autre médaille d’or à leur collection en basketball masculin, aux Jeux olympiques de Tokyo, et il faudra bien plus que quelques mauvaises minutes pour leur en priver.

Ils ont connu un très mauvais début de match contre l’Australie en demi-finale, jeudi, mais ils ont ensuite retrouvé leur forme habituelle.

Durant a inscrit 23 points, Devin Booker en a ajouté 20 et les Américains ont eu le dessus 97-78 contre l’Australie pour obtenir leur billet pour la finale.

Avec leur séquence de trois médailles d’or en péril en milieu de deuxième quart, les Américains ont amorcé une poussée de 48-14 pour prendre les devants 74-55 avant le début de la dernière période.

Le début de match avait toutefois été moins glorieux pour les États-Unis. L’équipe a raté ses 10 premiers tirs de trois points et n’en a pas réussi avant la fin du deuxième quart.

Mais par la suite, le vent a tourné de sorte qu’ils n’ont plus jamais semblé en manquer. Surtout Booker, qui en a réussi trois.

Jrue Holiday a obtenu 11 points, huit rebonds et huit passes pour les États-Unis, tandis que Patty Mills en a amassé 11 pour les Australiens, qui devront patienter une fois de plus avant de décrocher une première médaille d’or en basketball.

Les Américains affronteront la Slovénie, championne d’Europe en titre, ou la France samedi, alors qu’ils tenteront de mettre la main sur une quatrième médaille d’or de suite.

La France a battu les États-Unis 83-73 en début de tournoi.