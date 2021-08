Tokyo 2021 | Un formidable 62 pour l'Américaine Nelly Korda

L’Américaine Nelly Korda a remis une formidable carte de 62, neuf coups sous la normale, jeudi, lors du tournoi de golf olympique de Tokyo.

Après 17 trous, Korda se retrouvait 15 coups sous le par et elle n’avait besoin que d’une normale pour jouer un hallucinant… 60. Mais elle a commis un double boguey sur le 18e.

L’Américaine totalise 129 coups après deux journées de compétition, soit 13 sous la normale, et elle devance trois golfeuses par quatre coups.

La Danoise Emily Kristin Pedersen a presque fait aussi bien que Korda avec une carte de 63. Une autre Danoise, Nanna Koerstz Madsen a inscrit un 64, tandis que Aditi Ashok, de l’Inde, a joué 66.

La Canadienne Brooke Henderson a joué 68, trois coups sous la normale, exactement l’inverse de la veille où elle a joué trois coups au-dessus de celle-çi. Ce faisant, elle est remontée de 13 rangs au classement, passant de la 47e position à la 34e.

Henderson a réussi cinq oiselets au cours de la journée, mais elle a commis deux bogueys lors de son neuf de retour.

En dépit de cette situation favorable, elle est à 13 coups de Korda, tandis qu’elle avait que huit coups de retard sur la meneuse après 18 trous de joués.

Tournoi écourté?

La Fédération internationale de golf a envoyé un courriel aux 60 joueuses, tard, mercredi, pour les prévenir que le tournoi pourrait être écourté à trois rondes.

Il pourrait être nécessaire d’annuler la quatrième ronde, puisqu’une tempête tropicale se dirige vers la région et pourrait toucher terre au cours de la fin de semaine.

De plus, avec les températures élevées des derniers jours à Kawagoe, il n’est pas possible de demander aux golfeuses de jouer plus de 18 trous en une journée.