Tokyo 2021 | Holzner et Simoneau s'offrent un autre record personnel à Tokyo

TOKYO — Leur entraîneur leur avait demandé de tout laisser dans la piscine pour leur programme libre final aux Jeux olympiques de Tokyo. Et Claudia Holzner et Jacqueline Simoneau l’ont écouté au pied de la lettre.

Les Canadiennes ont offert une performance record pour leur routine libre inspirée de la culture japonaise, mercredi soir, au Centre aquatique de Tokyo, et elle leur a valu 93,000 points.

Combiné à leur routine technique de la veille, également une performance record, elles ont totalisé 184,4798 points pour finir la compétition au cinquième rang.

Quand elles ont entendu leur score, Holzner et Simoneau ont bondi de joie sur le bord de la piscine, leur redonnant soudainement un sursaut d’énergie après leur effort extrême.

«Notre entraîneur - Gabor Szauder - nous avait demandé de tout laisser dans la piscine, que même si nous étions mortes à la fin et incapables d’en sortir, il plongerait pour venir nous chercher, a décrit Simoneau, encore toute excitée de leur réussite.

«C’est ça qui a fait le déclic dans notre tête. On a donné tout ce qui nous restait d’énergie et c’est ça qui a fait la différence entre les préliminaires et la finale.»

En comparaison, elles avaient obtenu 91,2333 points, lundi soir, lors de l’exécution du même programme en préliminaires. Mais surtout, elles ont amélioré leur meilleur résultat (91,8332) obtenu à la super finale de la Série mondiale à Barcelone à la mi-juin.

Et même si elles ne connaissaient pas leur rang final au moment de s’adresser aux journalistes, cela leur importait peu.

«Nous ne pensons pas à ça, c’est la qualité de notre routine qui compte, a rappelé Holzner. À la fin, nous avons accompli tout ce que nous voulions. Et c’est le meilleur score d’un duo canadien depuis huit ou neuf ans.

«La dernière année a été pénible, mais nous avons travaillé fort pour arriver où nous en sommes.»

Dans une discipline où les positions semblent déjà fixées avant même le début de la compétition, l’ordre après les routines techniques des neuf premiers duos est resté le même après le libre.

Le duo du Comité olympique russe, formé de Svetlana Kolesnichenko et Svetlana Romashina, s’est assuré la médaille d'or avec 195,9079 points.

Les Chinoises Huang Xuechen et Sun Wenyan sont montées sur la deuxième marche du podium, devant les Ukrainiennes Marta Fiedina et Anastasiya Savchuk.

Les Japonaises Yukiko Inui et Megumu Yoshida ont devancé les Canadiennes au quatrième rang.

«C’est extrêmement difficile de monter d’un rang dans notre discipline, a reconnu Simoneau. Nous sommes chanceuses d’avoir pu compétitionner à quelques reprises cette année pour montrer que nous formons un duo fort. Ça nous a menées à ce résultat.»

Est-ce frustrant de déployer tant d’efforts tout en sachant qu’il faudra parfois des années pour changer la perception des juges et grimper d’un seul rang au classement?

«Nous savons que nous n’avons pas le contrôle là-dessus, a réagi Holzner. Nous faisons de notre mieux tous les jours et nous sommes fières de ce que nous avons réalisé.»

Ce sera maintenant au tour de l’équipe de s’atteler à la tâche à compter de vendredi avec la routine technique. Le lendemain, les médailles seront décernées à la suite de la routine libre.