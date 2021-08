Tokyo 2021 | Meaghan Benfeito se qualifie pour la demi-finale au plongeon 10 m

Même si son premier plongeon en qualification – double périlleux et demi arrière avec une vrille et demie – ne lui a valu que le 17e rang, elle a quand même été rassurée parce que c’est celui qui lui causait le plus de soucis à l’entraînement ces derniers temps.

«De recevoir des notes de 6,5, de 7,0, ça m'a fait du bien. Je sais maintenant que je peux le faire en compétition. Je vais juste me concentrer encore plus demain.

«Il y a aussi que ce n’est pas évident de plonger à 30 filles. Je n’étais pas à mon max aujourd’hui, mais ça fait du bien d’être quand même 5e.»

Benfeito a aussi noté que ces Jeux, pas comme les autres en raison de la pandémie et des restrictions qui s’en suivent, lui font vivre des émotions perturbantes.

«Caeli – sa partenaire en synchro — est partie dès le lendemain matin de notre compétition. J’ai beaucoup, beaucoup pleuré. C’est comme si je perdais ma moitié. Ensuite, Jennifer (Abel) et les autres sont parties. Nous ne sommes pas habituées à ça. En compétition, nous sommes toujours ensemble, à s’encourager, à s’entraider. C’est ça que je trouve difficile.»

Benfeito a toutefois repris l’entraînement rapidement par la suite, consciente qu’elle a le potentiel pour monter sur le podium en individuel.

«Demain, vous allez voir une meilleure Meg», a-t-elle promis.