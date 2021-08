Tokyo 2021 | Sydney McLaughlin remporte un 400m haies ultra-rapide

TOKYO - Record du monde, records personnels et record d'Europe; le 400m haies féminin des Jeux olympiques de Tokyo a été ultra-rapide.

L'Américaine Sydney McLaughlin a fracassé son record du monde avec un temps de 51,46 secondes, raflant du même coup la médaille d'or.

Elle est venue de l'arrière pour dépasser sa compatriote Dalilah Muhammad, championne olympique en titre, qui a terminé l'épreuve en 51,58 secondes, son meilleur temps sur cette distance.

La Néerlandaise Femke Bol a pris la médaille de bronze, inscrivant un record d'Europe. Deux autres coureuses ont réalisé le meilleur temps de leur carrière.

McLaughlin n'a pas célébré de la façon la plus exubérante, alors qu'elle s'est assise sur le sol, a fixé le tableau indicateur et a accepté une accolade de Muhammad. Si surprenant que cela pourrait paraître, ce record du monde n'a pas surpris.

McLaughlin et Muhammed se sont échangé le record et les victoires depuis deux ans. Muhammad battu le record pour la première fois au Championnat national américain en 2019, et a abaissé la marque à nouveau à 52,16 secondes au Championnat du monde à Doha.

McLaughlin a fracassé ce record aux essais olympiques cet été, en devenant la première femme à compléter l'épreuve en moins de 52 secondes.

Il était presque inévitable que la marque soit encore battue, alors que les conditions de piste à Tokyo étaient parfaites.