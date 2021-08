Tokyo 2021 | Décathlon: Damian Warner égale son record mondial sur 100m

TOKYO — Le Canadien Damian Warner a entamé sa quête du titre olympique au décathlon de manière spectaculaire, mercredi, aux Jeux de Tokyo.

Il a égalé son record mondial au 100 mètres, établi un record olympique au lancer du poids et il s'est offert un très bon lancer du poids. Bilan: il est largement au sommet du classement provisoire au terme de trois des dix épreuves.

Le saut en hauteur et le 400 mètres seront présentés en soirée (matinée au Québec). Les cinq dernières épreuves - 110 mètres haies, lancer du disque, saut à la perche, lancer du javelot, 1500 mètres - seront présentées jeudi.

Record mondial égalé

L'Ontarien de 31 ans a complété le 100 mètres du décathlon en un temps de 10,12 secondes, égalant ainsi son record du monde de l'épreuve.

Warner occupe le premier rang mondial au décathlon cette année après qu'il eut fracassé son record canadien lors d'une compétition tenue en Autriche. Son score de 8995 points a été le quatrième plus haut de l'histoire.

Son compatriote ontarien Pierce LePage a fait stopper le chrono à 10,43 pour le troisième temps de la journée du 100 mètres. L'Australien Ashley Moloney (10,34) s'est faufilé entre les deux Canadiens.

Record olympique

Warner a également brillé lors de l'épreuve du saut en hauteur avec une distance de 8,24 mètres, ce qui lui a permis d'établir un record olympique dans cette épreuve. LePage a effectué un saut de 7,65.

Puis, au lancer du poids, dernière épreuve en matinée à Tokyo, LePage a effectué le meilleur lancer en 15,31 mètres, tandis que Warner a obtenu 14,80.

Warner et LePage ont donc retraité au vestaire au sommet du classement provisoire. Warner avec 2966 points, suivi par LePage (2773), Moloney (2741) et le Français Kevin Mayer (2662), détenteur du record mondial au décathlon.

Aréna non chauffé

La performance record de Warner en mai est survenue après un hiver où il s'est entraîné dans un aréna non chauffé à London, en Ontario.

Les restrictions relatives à la COVID-19 avaient entraîné la fermeture de la piste intérieure de l'Université de Western Ontario. Ses entraîneurs ont réaménagé l'aréna en y installant une piste de course de 40 mètres, des fosses d'atterrissage pour le saut à la perche et le saut en hauteur, et une aire circulaire pour effectuer des lancers.

Les décathlètes font face à des conditions éprouvantes à Tokyo. La température enregistrée au Stade olympique à 9h mercredi matin, au moment de l'épreuve du 100 mètres, était de 33 Celsius, avec une sensation de 47 Celsius en raison de l'humidité.