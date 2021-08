JO de Tokyo | Le Canada s'effondre en volleyball de plage

TOKYO — Le Canada a conclu le tournoi féminin de volleyball de plage des Jeux de Tokyo les mains vides.

Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes ont perdu en trois manches face aux Australiennes Mariafe Artacho del Solar et Taliqua Clancy, mardi, immédiatement après que leurs compatriotes Heather Bansley et Brandie Wilkerson eurent subi le même sort lors des quarts de finale contre les Lettones Tina Graudina et Anastasija Kravcenoka.

Pavan et Humana-Paredes étaient les championnes du monde en titre. Elles n'avaient toujours pas échappé de manche à Tokyo.