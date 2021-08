Tokyo 2021 | Simoneau et Holzner offrent leur meilleure performance lors d'une routine technique

À ses côtés, Simoneau n'en revenait pas elle non plus de cette belle réussite.

«C'est très rare qu'on surpasse notre score de la routine libre avec notre routine technique. En fait, c'est la première fois.»

Malgré leur belle réussite, Holzner et Simoneau n'ont pas amélioré leur rang et elles sont toujours cinquièmes (182,7131), à plus de six points d'un podium.