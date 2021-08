Tokyo 2021 | Cinq épreuves à surveiller mardi aux Jeux olympiques

TOKYO — D'une Canadienne âgée de 22 ans espérant mettre fin à une disette de 109 ans sans médaille au lancer du marteau à un duo à la natation artistique souhaitant ajouter l'or olympique à sa collection, voici cinq choses à surveiller mardi aux Jeux de Tokyo.

Une première en 109 ans?

Aucun athlète canadien n'a remporté de médaille au lancer du marteau depuis Duncan Gillis en 1912 aux Jeux de Stockholm. Camryn Rogers espère mettre un terme à cette disette de 109 lors de la finale du lancer du marteau, mardi.

La Britanno-Colombienne âgée de 22 ans a récemment gagné le championnat de la NCAA. Elle a réussi un lancer de 73,97 mètres lors des qualifications, ce qui lui a valu le quatrième rang de cette phase. Des médailles seront aussi remises au saut en longueur, au 800 mètres et au 200 m du côté des femmes, ainsi qu'au saut à la perche et au 400 m haies du côté des hommes.

Ellie Black de retour

L'étoile canadienne de gymnastique Ellie Black sera de retour en action pour la finale à la poutre. La Néo-Écossaise âgée de 25 ans s'était retirée du concours multiple la semaine dernière en raison d'une entorse à une cheville. Elle s'était blessée à la même cheville à l'entraînement tard en juin.

Elle avait laissé la porte ouverte à un retour à la compétition pour la finale à la poutre. L'Américaine Simone Biles sera aussi de retour en action après avoir sauté les finales en équipe et au concours multiple pour se concentrer plutôt sur sa santé mentale.

Le parcours se poursuit en volleyball de plage

Le duo canadien composé de Melissa Humana-Paredes et Sarah Pavan voudra poursuivre sur sa lancée en quarts de finale au volleyball de plage. Elles affronteront les Australiennes Taliqua Clancy et Mariafe Artacho del Solar. Humana-Paredes et Pavan n'ont pas échappé de manche depuis le début du tournoi olympique. L'autre duo canadien, composé de Heather Bansley et Brandie Wilkerson, a aussi atteint les quarts et jouera contre les Lettones Tina Gaudina et Anastasija Kravcenoka.

Dernière répétition pour Simoneau et Holzer

La compétition de natation artistique s'est ébranlée lundi au Centre aquatique de Tokyo. La paire canadienne composée de Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner occupait le cinquième rang après la présentation de la routine libre. Mardi, elles exécuteront leur programme technique. Les 12 premiers duos parmi les 22 en lice accéderont à la ronde finale, présentée mercredi, où ils auront à exécuter de nouveau leur programme libre. Réunies ensemble depuis 2017, Holzner et Simoneau ont notamment remporté l’or à la Super finale de la Série mondiale à Barcelone en juin.

Trois de suite en poursuite par équipes?

Elles l'ont fait en 2012 et 2016, les Canadiennes espèrent maintenant gagner une troisième médaille de suite en poursuite par équipes en cyclisme sur piste. Jasmin Duehring a aidé le Canada à gagner le bronze à Londres et Rio, Georgia Simmerling et Allison Beveridge étaient là à Rio, tandis qu'Ariane Bonhomme et Annie Foreman-Mackey en sont à leurs premiers jeux. Elles uniront leurs efforts lors de courses de quatre kilomètres.