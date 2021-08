Tokyo 2021 | Les sœurs Stafford qualifiées pour le 1500m

Deux sœurs qui participent aux Jeux olympiques, c’est bien. Deux sœurs qualifiées pour le 1500 mètres, c’est encore mieux.

C’est ce qu’ont fait les Canadiennes Gabriela Debues-Stafford et Lucia Stafford, lundi, dans le grand stade d’athlétisme, à Tokyo. Quoique de manière fort différente...

Gabriela, 25 ans, s’est aisément qualifiée en dominant de bout en bout, sans effort apparent, sa vague de qualification. Elle n’a jamais eu à se préoccuper des autres concurrentes.

Les six premières de chaque vague étaient automatiquement qualifiées pour les demi-finales, ainsi que les six meilleurs temps suivants.

Gabriela a bouclé la course en 4 minutes 3 secondes et 70 centièmes, quand même loin de son meilleur temps de sur cette distance (3:56.12).

Quelques minutes plus tard, Lucia, 22 ans, disputait sa première course olympique au sein d’une vague nettement plus rapide.

En septième place dans le dernier droit, elle a été incapable de combler l'écart afin de rejoindre les meneuses, mais elle s’est défoncée pour maintenir le rythme avec elles.

Excellente stratégie.

Bilan : un record personnel de 4:03.52 – mieux que son aînée, finalement – et une place en demi-finales.