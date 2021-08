Tokyo 2021 | La championne du monde au 1500m chute... mais gagne sa vague

TOKYO — Si la championne du monde du 1500 mètres, Sifan Hassan, remporte la médaille d'or olympique, il faudra se rappeler de ce qui a été une spectaculaire qualification.

Hassan, des Pays-Bas, a réussi à remporter sa vague malgré une chute, lundi, aux Jeux olympiques de Tokyo.

Cette dernière s’est relevée après être entrée en contact avec la coureuse du Kenya Edinah Jebitok au début du dernier tour. Lorsque qu'elle a repris sa course, Hassan avait environ 20 mètres de retard sur le peleton des meneuses.

La championne du monde a poussé à fond et elle a rejoint le groupe de coureuses à l'entrée de la dernière ligne droite. Hassan a contourné le peloton par l’extérieur pour finalement dépasser tout le monde et inscrire un chrono de quatre minutes et 5,17 secondes. Elle a ainsi assuré sa place en demi-finale.

Hassan s’était aussi qualifiée pour la finale du 5000 mètres, qui aura lieu lundi au Stade olympique de Tokyo. L’énergie dépensée pour combler son retard au 1500 mètres pourrait donc lui nuire pour cette deuxième épreuve dans la même journée.

L’athlète de 28 ans devrait lutter avec Hellen Obiri, du Kenya, pour l’or au 5000 mètres. Obiri est double championne du monde sur cette distance.

Hassan a réussi un doublé aux championnats du monde en 2019, en remportant le 1500 mètres et le 10 000 mètres. Elle participera donc aussi au 10 000 mètres à Tokyo, où elle tentera de décrocher trois médailles.

Le calendrier condensé des Jeux olympiques fera en sorte qu’Hassan devra participer à six courses en huit jours à Tokyo, où le temps chaud et humide se maintient depuis le début des compétitions.