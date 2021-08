Tokyo 2021 | Cinq choses à surveiller lundi

TOKYO – D'une confrontation entre deux équipes rivales de soccer pour une place en finale à un duo de volleyball de plage invaincu souhaitant poursuivre sur sa lancée, voici cinq choses à surveiller lundi aux Jeux de Tokyo.

1- Match Canada-États-Unis en soccer féminin

Dans sa quête vers une médaille autre que le bronze aux Olympiques, l'équipe canadienne de soccer féminin se doutait qu'elle allait éventuellement retrouver les États-Unis dans son chemin. Les deux équipes rivales s'affronteront finalement lundi au stade Ibakari Kashima, lors des demi-finales. Le Canada a vaincu le Brésil 4-3 sur tirs de barrage lors des quarts de finale, tandis que les États-Unis ont aussi eu besoin d'une fusillade pour éliminer les Pays-Bas. Les Américaines avaient défait les Canadiennes en demi-finales lors des Jeux de Londres en 2012. Christine Sinclair avait réussi un tour du chapeau, mais les États-Unis avaient gagné 4-3 en prolongation.

2- Des médailles à aller chercher en athlétisme

Un trio de coureur de fond canadien visera des médailles en athlétisme lundi. Andrea Seccafien s'est qualifiée pour la finale au 5000 mètres. Elle avait pris le 11e rang à Rio en 2016. Matt Hughes et John Gay seront aussi en action au 3000 m steeplechase. Hughes en est à ses deuxièmes Jeux olympiques, après avoir pris le 10e rang à Rio, tandis que Gay participe à ses premiers Jeux.

3- Pavan et Humana-Paredes poursuivent leur marche

Le duo invaincu canadien composé de Melissa Humana-Paredes et Sarah Pavan affrontera une équipe repêchée lors de la ronde des 16 de volleyball de plage, lundi. Les Ontariennes ont gagné leurs trois matchs de la phase de groupes et n'ont toujours pas échappé de manche à Tokyo. Le Canada n'a pas gagné de médaille en volleyball de plage au cours des 25 dernières années.

4- Les femmes lancent le bal au vélodrome

Les activités commenceront en cyclisme sur piste au vélodrome Izu à Shizuoka, à environ 150 km au sud-ouest de Tokyo. Lors de la première de sept journées de compétition, les dames seront à l'honneur lors du sprint par équipes. On présentera aussi les qualifications masculine et féminine en poursuite par équipes. Lori-Ann Muenzer possède toujours la seule médaille d'or canadienne en cyclisme sur piste, elle qui s'était imposée en sprint en 2004 à Athènes.

5- Le Canada commence son parcours en canoë-kayak

Lors de la première journée des sprints en canoë et en kayak, Andréanne Langlois, de Beauport, et Michelle Russell, de Fall River, en Nouvelle-Écosse, seront en action au 200 mètres en kayak individuel. Le Canada aura aussi des représentants au 1000 m masculin en kayak, au 500 m féminin en kayak et au 1000 m masculin en canoë. Les préliminaires seront suivis des quarts de finale, également présentés lundi.