Tokyo 2021 | Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un athlète olympique?

«Andre De Grasse est très certainement en pleine préparation. Il est dans sa bulle. Il est concentré et ne doit pas avoir beaucoup de monde qui lui parle autour de lui. Sa préparation inclut peut-être quelque chose d’un peu plus physique. C’est sûr qu’au niveau mental il va peut-être visualiser un peu, certainement s’activer aussi. En même temps, le 100 mètres, c’est 9,8 secondes d’énergie totale donc ce qu’il veut bien faire c’est de bien gérer son énergie avant la course et demeurer confiant. Souvent on va se parler mentalement avant une course. Ça, c’est une des grandes stratégies pour se préparer.»