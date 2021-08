Tokyo 2021 | Le bronze au 4x100m 4 nages pour le relais féminin, Oleksiak passe à l'histoire

TOKYO - La dernière médaille des nageuses canadiennes remportée, dimanche, aux Jeux olympiques de Tokyo, aura été historique.

Le relais féminin de natation a mis la main sur la médaille de bronze au 4x100m 4 nages, faisant de Penny Oleksiak la plus grande médaillée olympique du Canada, tous jeux confondus.

Oleksiak remporte ainsi sa troisième médaille des Jeux de Tokyo et la septième de sa carrière après ses quatre médailles aux Jeux olympiques de Rio, en 2016. Au combiné, elle détient une médaille d'or, deux d'argent et quatre de bronze.

Elle devance ainsi les six médailles de la patineuse de vitesse longue piste Cindy Klassen et de la patineuse de vitesse et cycliste Clara Hughes.

Maggie MacNeil et Kylie Masse remportent elles aussi une troisième médaille aux Jeux de Tokyo

Oleskiak (style libre), Mac Neil (papillon), Masse (dos) et Sydney Pickrem (brasse) ont inscrit un temps de 3 minutes 52 secondes et 60 centièmes - record canadien - afin de terminer derrière les Américaines (3:51.73) et les Australiennes (3.51.60), médaillées d’or, qui ont inscrit un record olympique.

L'Australienne Emma McKeon, qui avait remporté le 50m libre une heure plus tôt, a remporté sa septième médialle des JO de Tokyo, un record pour une nageuse.

Il s'agit de la 12e médaille canadienne aux Jeux de Tokyo, toutes remportées par des femmes.

Les Canadiennes étaient premières après les deux longueurs de Masse au dos, mais elles ont ensuite glissé au trosième rang après celui de Pickrem à la brasse. Mac Neil et Oleksiak ont assuré cette position en dépit de la tentative de retour des représentantes de la Chine.