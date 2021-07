Tokyo 2021 | Abel qualifiée pour la finale au 3 mètres, mais pas Ware

TOKYO – Jennifer Abel a assuré sa qualification à la finale du plongeon de trois mètres, samedi, aux Jeux olympiques de Tokyo, mais pas Pamela Ware.

Abel a pris la troisième position au terme de ses cinq plongeons en demi-finales avec un total de 341.60 points, derrière les Chinoises Shi Tingmao (371.45) et Han Wang (346.85).

Aussi constante que solide, la Québécoise a occupé invariablement la deuxième ou la troisième position au terme de chaque ronde.

Ware semblait, elle aussi, sur le point de se qualifier parmi les 12 meneuses, en dépit d’un quatrième plongeon un peu moins réussi qui l’avait fait glisser de la cinquième à la neuvième position du classement provisoire.

Ware a pris place sur la planche en voulant offrir le plongeon le plus technique de la compétition, avec un degré de difficulté de 3.5.

Mais au terme de son saut d’appel, au lieu de se projeter vers le ciel, la plongeuse a semblé figer et elle est tombé à l’eau sans même tenter un plongeon. Dans un tel cas, la note est de zéro et ses 245.10 points l’ont laissé à la 18e et dernière place.

Médaillée d'argent en synchro avec Mélissa Citrini-Beaulieu dimanche dernier, Abel cherchera maintenant à obtenir la médaille olympique individuelle qui lui a échappé à Rio, en 2016. Elle avait alors échoué au pied du podium.

La finale aura lieu dimanche.