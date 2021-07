Tokyo 2021 | Marco Arop se qualifie avec aisance pour les demi-finales du 800m

TOKYO – Il ne s’agissait que de préliminaires, mais le Canadien Marco Arop a fait une très bonne impression.

Arop a mené de bout en bout sa vague qualificative au 800m, samedi matin, et il s’est aisément qualifié pour les demi-finales de l’épreuve aux Jeux olympiques de Tokyo.

L’athlète âgé de 22 ans s’est offert 800 mètres de course avec aisance et il a inscrit un temps d’une minute et 45.26 secondes. Le meilleur temps du coureur d’Edmonton est de 1:43.26, établi le mois dernier, à Monaco. Il avait failli fracasser le record canadien de Brandon McBride (1:43.20).

Ce dernier, justement, n’a pu se qualifier pour les demi-finales. McBride s’est rapidement installé en tête jusque dans le dernier virage, mais il a perdu pied dans la dernière ligne droite et il a bouclé sa vague au sixième rang, en 1:46.32.

Le Kenyan Ferguson Rotich a inscrit le meilleur temps qualificatif (1:43.75).

Watson passe, pas Montcalm

Au 400 m haies féminin, l’Albertaine Sage Watson a pris le quatrième rang de sa vague en 55.54 secondes pour accéder aux demi-finales, ce qui n’a pas été le cas de Noelle Montcalm, de Windsor, qui a pris le sixième rang de la sienne en 55.85, un temps insuffisant pour la qualification.

L’Américaine Dalilah Muhammad a inscrit le meilleur temps en 53.97 avec tant de facilité que l’on avait l’impression qu’elle s’offrait une course du dimanche.