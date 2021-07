Tokyo 2021 | Abel et Ware accèdent à la demi-finale au tremplin de 3 mètres

De sa performance, Abel estime avoir bien géré la situation.

«C’est l’un de mes objectifs en venant ici, d’être concentrée sur le moment présent une fois sur le tremplin et c’est ce que j’ai réussi en préliminaires.

«Il n’y avait pas de méga-plongeon, ni de plongeon moins bien réussi. J’ai été très stable sur mes cinq plongeons. C’était exactement la stratégie pour les préliminaires et d’en donner un peu plus demain (samedi) en demi-finales et tout donner pour la finale (dimanche).»

Abel a reçu un beau cadeau, jeudi soir, de la part de France Beaudoin, l’animatrice d’En direct de l’univers qui la parraine. Elle lui a offert une vidéo où plusieurs de ses chansons préférées sont interprétées par des membres de l'équipe de l’émission. Tout ça avec la complicité de Roseline Filion, dont la cousine est l'une des choristes.

«Parmi les chansons, il y avait Mes Aïeux avec Dégénération et Entre l’Ombre et la Lumière, une chanson que j’écoutais beaucoup avec ma grand-mère qui est malheureusement décédée et c’est ça qui m’a fait pleurer.»