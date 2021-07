Tokyo 2021 | Zverev anéantit les espoirs de Chelem en Or de Djokovic

En finale pour la médaille d'or, Zverev affrontera le Russe Karen Khachanov, qui a défait l'Espagnol Pablo Carreno Busta 6-3, 6-3 plus tôt vendredi.

Djokovic et Carreno Busta, tombeur du numéro deux mondial Daniil Medvedev la veille, batailleront pour la médaille de bronze.

Djokovic tentait de devenir le premier homme à gagner les quatre tournois composant le Grand Chelem du tennis et la médaille d'or olympique lors d'une même année.

«Il a gagné 20 tournois du Grand Chelem», a rappelé Zverev au sujet de Djokovic. «Donc, vous ne pouvez pas tout avoir.»

«En bout de ligne, il est le plus grand de tous les temps, car il va gagner le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem, il va gagner le plus grand nombre de tournois de la série Masters, il va passer le plus de temps à titre de numéro un au monde, et je suis sûr à 99 pour cent que ce sera le cas quand son parcours aura pris fin», a ajouté Zverev.

À ce jour, l'Allemande Steffi Graf, en 1988, demeure la seule joueuse de tennis à avoir complété le Chelem en Or.

À peine une heure plus tard, Djokovic est retourné sur le court pour disputer la demi-finale du double mixte avec sa partenaire Nina Stojanovic. Le tandem serbe s'est incliné 7-6 (4), 7-5 face aux Russes Elena Vesnina et Aslan Karatsev.