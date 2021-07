Tokyo 2021 | La victoire de nageurs russes ramène les discussions sur le dopage

Mais plus tard, lors d'une conférence de presse avec les autres médaillés Rylov et le Britannique Luke Greenbank, troisième, il a assuré qu'il n'accusait pas le Russe de dopage.

«Je dois être clair», a-t-il dit. «Mon intention n'est pas de faire des allégations ici. Félicitations à Evgeny, félicitations à Luke. Ils ont tous les deux fait un travail incroyable. Ce sont tous les deux des nageurs très talentueux. Ils s'entraînent tous les deux très fort et ils ont une excellente technique.»

Rylov, qui a longtemps été l'un des meilleurs nageurs de dos au monde, a nié être impliqué dans des programmes de dopage.

«J'ai toujours été pour la compétition propre», a-t-il déclaré par l'intermédiaire d'un traducteur. «Je suis testé. Je remplis tous les formulaires. Je suis pour le sport propre. J'ai consacré toute ma vie à ce (sport).»

Rylov n'avait pas l'impression d'être la cible de la frustration de Murphy, même après l'avoir battu deux fois à Tokyo. Le Russe est double champion du monde du 200 mètres dos et il a également réussi un balayage 100-200 mètres aux championnats de 2019.

«Ryan a le droit de penser comme il le fait et de dire ce qu'il veut», a déclaré Rylov. «Il ne m'a accusé de rien. C'est pourquoi je n'ai rien contre lui.»

La Russie et le dopage

La Russie a été la cible la plus importante du mouvement antidopage après les révélations selon lesquelles elle a lancé un programme massif parrainé par l'État pour échapper aux testeurs avant les Jeux d'hiver de 2014 à Sotchi.

Le pays a été contraint d'envoyer des équipes réduites aux deux derniers Jeux olympiques, et ceux qui ont participé aux Jeux d'hiver de Pyeongchang 2018 ont concouru sous la bannière des Athlètes olympiques de Russie.

Puis, juste au moment où la Russie semblait resserrer ses relations avec le reste du monde, d'autres anomalies ont émergé des dossiers du laboratoire antidopage de Moscou.

Les enquêteurs de l'Agence mondiale antidopage ont découvert que des preuves avaient été supprimées et de fausses informations ajoutées, notamment de faux messages conçus pour ternir le nom du témoin vedette de l'agence, l'ancien directeur de laboratoire Grigory Rodchenkov.

Les nouvelles révélations ont entraîné une sanction de quatre ans contre le pays, mais la Russie a nié tout acte répréhensible et la peine a été réduite de moitié par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Après les commentaires de Murphy, le Comité olympique russe a publié une déclaration cinglante sur les réseaux sociaux affirmant que son pays était victime d'une «propagande en anglais» propagée par des «athlètes offensés par les défaites».

«Oui, nous sommes ici aux Jeux olympiques. Absolument par droit. Que cela plaise ou non à quelqu'un», indique la déclaration.

«Il faut être capable de perdre. Tout le monde n'a pas ce don.»

La plupart des athlètes russes ont été autorisés à concourir à Tokyo, même s'ils représentent officiellement le Comité olympique russe, et non leur pays.

Les critiques ont souligné que la punition manque de mordant réel, car les équipes russes portent les couleurs nationales. Leur drapeau est interdit et leur hymne national ne peut pas être joué lors des cérémonies de remise des médailles, mais ils ont droit à de la musique du compositeur russe Tchaïkovski.

Deux nageurs russes, Alexandr Kudashev et Veronika Andrusenko, ont été initialement interdits de compétition à Tokyo par l'instance dirigeante mondiale FINA en raison de preuves recueillies auprès du laboratoire de Moscou.

Mais, quelques jours seulement avant la cérémonie d'ouverture, le TAS a autorisé les deux nageurs à participer aux Jeux olympiques.

Andrusenko a participé à quatre épreuves à Tokyo, tandis que Kudashev a participé à deux courses. Ni l'un ni l'autre n'a remporté de médaille.

Wang Shun

Après sa victoire au 200 mètres quatre nages, le Chinois Wang Shun a été interrogé sur la question du dopage. Les nageurs de son pays ont été impliqués dans un scandale de dopage de masse dans les années 1990, et le nageur le plus connu de Chine, Sun Yang, a été banni des Jeux de Tokyo en raison d'une infraction de dopage.

«Les Chinois sont contre le dopage», a déclaré Wang par l'intermédiaire d'un traducteur. «Nous adoptons une tolérance zéro à cet égard.»

Lorsqu'on lui a demandé si les sanctions contre les Russes étaient suffisantes, Murphy a répondu: «Quand on me pose une question comme celle-là, j'ai 15 pensées différentes — et 13 d'entre elles me causeraient beaucoup de problèmes.»

«Je crois qu'il y a du dopage dans la natation», a-t-il ajouté.