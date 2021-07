Contrat d'un an | Mathieu Perreault se joint aux Canadiens

Les Canadiens ne manqueront pas de Québécois au sein de leur formation lors de la prochaine saison.

Après David Savard et Cédric Paquette, l'attaquant Mathieu Perreault a signé, vendredi, un contrat d'un an avec le Tricolore d'une valeur de 950 000 $.

Perreault, 33 ans, a récolté 19 points (neuf buts, 10 aides) en 56 parties avec les Jets de Winnipeg la saison dernière. Il a ajouté deux points, dont un but en huit rencontres éliminatoires.

En 13 saisons dans la LNH, Perreault a inscrit 139 buts et amassé 204 mentions d'aide pour 343 points en 683 matchs. Il a marqué cinq buts et obtenu 11 points en 51 recontres éliminatoires.

L'ailier gauche de 5'10'' et 187 livres a connu sept saisons de 30 points et plus avec les Capitals de Washington, les Ducks d'Anaheim et les Jets.

Perreault, originaire de Drummondville, a été un choix de sixième tour (177e) par les Capitals lors du repêchage 2006 de la LNH.