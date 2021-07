Tokyo 2021 | Cinq choses à surveiller vendredi aux Jeux olympiques

D'une potentielle troisième couronne à la trampoline à l'occasion d'ajouter d'autres médailles à la récolte canadienne à la piscine, voici cinq choses à surveiller aux Jeux olympiques de Tokyo le vendredi 30 juillet.

Rosie MacLennan vise un triplé

La Torontoise Rosie MacLennan avait écrit une page d'histoire il y a cinq ans à Rio en devenant la première Canadienne à défendre avec succès son titre olympique aux Jeux d'été. Elle était aussi la première Canadienne avec deux médailles d'or à son palmarès lors d'épreuves individuelles aux Jeux d'été. Maintenant âgée de 32 ans, MacLennan est toujours aussi passionnée par son sport. La Torontoise Samantha Smith fera pour sa part ses débuts olympiques à l'âge de 29 ans.

Canada-Brésil en quarts de finale

Après avoir donné congé aux étoiles de l'équipe en conclusion de la phase de groupes contre le Royaume-Uni, le Canada comptera sur une formation complète lors des quarts de finale face au Brésil. Le Canada a gagné le bronze aux Jeux de Londres, en 2012, et il y a quatre ans à Rio. L'équipe vise une autre couleur de médaille cet été. Le Canada occupe le huitième rang mondial et le Brésil, le septième.

D'autres médailles à l'enjeu à la piscine

Après avoir accumulé six médailles en natation à Rio en 2016, les nageuses canadiennes ont déjà brillé à Tokyo. Elles espèrent augmenter leur récolte vendredi au 100 mètres style libre et 200 m brasse. Penny Oleksiak tentera de défendre son titre au 100 m style libre, un titre remporté à l'âge de 16 ans à Rio. Oleksiak est devenue la Canadienne la plus décorée de l'histoire aux Jeux d'été en gagnant une sixième médaille, mercredi. Chez les hommes, des médailles seront à l'enjeu au 200 m dos et 200 m quatre nages.

La fin des activités au Canal de la forêt de la Mer

Vendredi marquera la dernière journée de compétitions en aviron au Canal de la forêt de la mer. Le huit de pointe avec barreur féminin canadien a terminé deuxième de sa vague de repêchage mercredi afin d'obtenir sa place en finale vendredi. Le Canada a remporté sa première médaille en aviron des Jeux de Tokyo jeudi, quand Caileigh Filmer et Hillary Janssens ont décroché le bronze au deux de pointe sans barreur. Les finales de skiff sont aussi à l'horaire vendredi.

Le début de l'athlétisme

Les activités d'athlétisme s'ébranleront vendredi au Stade olympique de Tokyo. Plusieurs épreuves préliminaires et de qualification sont à l'horaire, du steeplechase au lancer du disque au saut en hauteur. La seule médaille à l'enjeu sera au 10 000 mètres masculin, où Mohammed Ahmed, de St. Catharines, en Ontario, est le seul Canadien en lice. Ahmed en est à ses troisièmes jeux et a terminé 18e dans cette épreuve à Londres, en 2012.