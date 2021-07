Marché des joueurs autonomes | Contrat de deux ans pour Corey Perry avec le Lightning

Plusieurs amateurs seront déçus d'apprendre que l'attaquant Corey Perry quitte les Canadiens de Montréal pour se joindre au Lightning de Tampa Bay.



N'ayant toujours pas de contrat, le vétéran a tanté sa chance sur le marché des joueurs autonomes. Finalement, la direction du Lightning lui a proposé un contrat de deux ans, d'une de deux millions $.

Il fera donc un peu plus d'argent qu'à Montréal, il a touché 750 000 $ durant la dernière saison.

Perry, 36 ans, s’était amené avec le Tricoloe en décembre.

En 49 matchs avec les Canadiens, il arécolté neuf buts et 12 mentions d'aide.

Qui plus est, ses performances en séries éliminatoires ont étonné la plupart des observateurs : il a marqué quatre buts et amassé six passes en 22 matchs. Il a disputé la majorité parties avec intensité.

Perry avait été un choix de premier tour (28e au total) en 2003 par les Ducks d’Anaheim.