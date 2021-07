Gold Cup | Plus de 72 000 spectateurs jeudi soir pour la demi-finale Canada-Mexique

La Concacaf a confirmé que le match de demi-finale de la Gold Cup prévu ce jeudi, entre le Canada et le Mexique, sera joué à guichet fermé à Houston.

Plus de 72 000 spectateurs assisteront à la rencontre au NRG Stadium et la grande majorité d’entre eux seront des partisans du Mexique.

C’est donc dire que le Canada se retrouvera dans un environnement extrêmement hostile.

Même si la formation canadienne grimpe de plus en plus les échelons en Concacaf, ele demeure clairement l'équipe négligée contre la puissance mexicaine.

Ce qui porte ombrage à ce match est l’absence de plusieurs grands joueurs pour le Canada. En plus d’être privés leurs deux meilleurs joueurs - Alphonso Davies et Jonathan David n’ont pas participé au tournoi -, plusieurs autres sont tombés au combat.

On parle d’Ayo Akinola et de Cyle Larin. En plus, Lucas Cavallini est suspendu pour cette rencontre. L’entraîneur John Herman devra user d’astuces s’il désire voir les siens l’emporter.