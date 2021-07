Boxe | C'est confirmé, Kim Clavel va se battre sous les étoiles!

Pour la première fois depuis novembre 2019, il y aura un gala de boxe à Montréal dans les prochaines semaines. Le 28 août, les amateurs de boxe renoueront avec leurs pugilistes préférés.

Pour la première fois en plus de 10 ans, c’est sous les étoiles que le gala sera disputé, au Stade IGA.

La carte est organisée par le Groupe Yvon Michel.

Et c’est nul autre que la boxeuse Kim Clavel qui sera la tête d’affiche du gala. En plus de livrer deux combats dans la dernière année, Clavel a aussi exercé son métier d’infirmière en CHSLD durant la pandémiede COVID-19 .

Cet acte d’altruisme lui aura valu plusieurs honneurs, notamment un prix ESPY, le titre de héros de l’humanité de la part de la WBC, en plus d’être nommée espoir de l’année et d’obtenir l’étiquette athlète Next Generation du magazine Times.

C'est maintenant le temps pour Clavel de menacer sérieusement la catégorie de poids mi-mouche. Si elle remporte le titre WBC Silver lors de son combat, elle deviendra l’aspirante obligatoire au titre mondial, rien de moins.

Son adversaire pour ce combat de dix rounds, devrait être Naomi Reyes. Mais, en temps de pandémie, les choses peuvent changer rapidement, si cette dernière ne peut prouver qu’elle a été vaccinée adéquatement. Seuls les boxeurs qui ont reçu les doses obligatoires peuvent participer au gala qui prévoit neuf combats.