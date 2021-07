Tokyo 2021 | Les Canadiens Connors et Hughes à six coups de la tête après une ronde

Mackenzie Hughes, de Dundas en Ontario, se trouvait sur l’allée du 16e quand la ronde a été interrompue en raison d’un orage.

Lorsque le jeu a repris, deux heures et demie plus tard, il a complété sa ronde à moins-2, à égalité avec Conners et Hideki Matsuyama, entre autres. Hughes a affirmé que la pause a été difficile en raison de la chaleur et de l’humidité.