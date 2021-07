Contrat d’une année à Montréal | «J’espère rester là plus d’un an» - Cédric Paquette

Tout comme David Savard cette année, Cédric Paquette a quitté le Lightning de Tampa Bay - l'an dernier - après une conquête de la coupe Stanley. Et comme Savard, Paquette se retrouve avec les Canadiens.

Au micro de Martin Lemay aux Amateurs de Sports, le Québécois natif de Gaspé explique comment il s’est retrouvé au Québec, dans la mesure qu’un contrat d’un an pour 750 000 $ n’est certes pas avec une entente blindée de plusieurs saisons.

« Premièrement, c’est juste pour moi. J’avais besoin d’un nouveau départ. L’an passé, ça a été mentalement fatiguant », a noté Paquette, qui a vécu la pandémie - comme tous les joueurs -, mais qui est aussi passé des Sénateurs d’Ottawa aux Hurricanes de la Caroline durant la saison écourtée de 56 matchs.

« Rien n’arrive pour rien. J’avais entendu qu’ils (les Canadiens) étaient intéressés, par des rumeurs.... Ce matin, quand j’ai reçu l’offre, c’était dur de diriger mon regard ailleurs et d’écouter d’autres offres. Mon agent avait parlé avec d’autres équipes. »

« Juste d’avoir la qualité de vie à Montréal, d’être proche de ma famille. Ça a pesé dans la balance. C’est sûr que c’est un an. On verra si je resigne après. C’est une expérience d’une vie. J’avais de la misère à refuser. J’espère rester là plus longtemps. »

Est-ce que Cédric Paquette avait sur la table des offres de plus d’un an?

« Je ne me suis même pas rendu là. C’était un an ou deux, mais il n’y avait pas de montant sur la table. Avant même qu’ont ait d’autres offres, j’avais décidé d’accepter l’offre du Canadien.

« Je ne suis pas déçu. Je suis un petit gars de la Gaspésie qui a toujours rêvé de porter les couleurs du Canadien. Je ne suis pas passé à côté. »