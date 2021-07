Tokyo 2021 | Médaille de bronze en aviron pour le Canada

TOKYO — Le duo formé des rameuses canadiennes Cailegh Filmer et Hillary Janssens a décroché la médaille de bronze en deux de pointe féminin sans barreur, jeudi, aux Jeux olympiques de Tokyo.

Il s'agit de la dixième médaille du Canada aux Jeux de Tokyo.

Les rameuses, championnes du monde en 2018, toutes deux originaires de la Colombie-Britannique, ont franchi la distance sur l'eau en six minutes et 52.10 secondes.

Elles ont été devancées par le duo vainqueur néo-zélandais de Grace Prendergast et Kerri Gowler (6:50.19) et Vasilisa Stepanova et Elena Oriabinskaia (6:51.45), du Comité russe olympique.