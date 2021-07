Grosse prise de Marc Bergevin | Contrat de trois ans pour Mike Hoffman

L'attaquant Mike Hoffman a accepté un contrat de trois saisons d'une valeur de 13,5 M$, rapportent plusieurs sources mercredi.

L'Ontarien de 31 ans a inscrit 36 points, dont 17 buts, avec les Blues la saison dernière. L'année précédente, il avait amassé 59 points, dont 29 filets, en 69 rencontres avec les Panthers.

Le franc-tireur pourra occuper une chaise semblable à celle de Tomas Tatar en plus de contribuer sur l'avantage numérique.

En 2018, alors qu'il portait les couleurs des Sénateurs, Hoffman et sa conjointe Monika Caryk avaient été impliqués dans une dispute et une histoire d'intimidation avec le couple formé d'Erik et Melinda Karlsson.

Le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, avait alors décidé d'échanger Hoffman.

« C'était quelque chose que nous devions faire (...) notre vestiaire était tout à l'envers », avait alors affirmé Dorion.