Affaire Logan Mailloux | Geoff Molson s'excuse et indique que le joueur ne sera pas au prochain camp

«D'abord et avant tout, considérant la jeune femme qui est victime de cette situation, je tiens à dire que nous ne banalisons en rien ce qu'elle a subi et continue de subir en raison de ces gestes. Personne, et surtout pas une jeune adulte de 18 ans, ne devrait avoir à vivre une expérience aussi traumatisante que celle qu'elle a vécue. Nous nous engageons à les supporter, elle et sa famille, et à respecter leur vie privée. Nous n'avons jamais eu l'intention de manquer de respect à l'endroit de cette jeune femme, de sa famille, des femmes en général ou des victimes de circonstances similaires en choisissant Logan.