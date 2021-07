Tokyo 2021 | Défaite du duo Aliassime-Debrowski et Djokovic poursuit sa quête du «Grand Chelem doré»

TOKYO - Au tennis, le duo canadien composé de Félix Auger-Aliassime et Gabriela Debrowski s'est incliné d'entrée de jeu en double mixte aux Jeux olympiques de Tokyo.

Aliassime et Debrowski ont été battus par les Grecs Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari en deux manches de 3-6 et 4-6.

Cette défaite en seulement 71 minutes met fin aux espoirs en tennis à Tokyo puisqu'il ne reste plus aucun Canadien en lice, tant chez les femmes que chez les hommes.

Le parcours olympique d'Aliassime aura été aussi court que décevant après une défaite surprenante dès le premier tour en simple contre l'Australien Max Purcell, 190e joueur mondial.

Djokovic passe en quarts de finale

La tentative de Novak Djokovic de réussir un Grand Chelem doré est encore bien en vie à Tokyo.

Le Serbe, favori du tournoi masculin, a battu l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina en deux manches de 6-3, 6-1, mercredi, pour passer aux quarts de finale.

Djokovic cherche à devenir le premier homme à réussir un Grand Chelem doré en gagnant les quatre tournois majeurs ainsi qu'une médaille d'or olympique au cours de la même année.

Cette année, il a déjà gagné les Internationaux d'Australie, le tournoi de Roland-Garros et le tournoi de Wimbledon. Il ne lui reste qu'à remporter l'or à Tokyo et les Internationaux des États-Unis.

Djokovic affrontera maintenant le Japonais Kei Nishikori, qui a vaincu le Biélorusse Ilya Ivashka pour accéder aux quarts de finale pour de troisièmes Jeux consécutifs.