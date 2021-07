«Je suis très reconnaissante à Maude de m’avoir permis de vivre ça» - Christine Girard

Et Girard a trouvé très généreux que Charron ait une pensée pour elle à la toute fin de sa compétition. Quand elle a pris une option sur la médaille d’or à son avant-dernier essai, la Rimouskoise s’est dit que ce serait bien de le faire enfin sur la scène des Jeux en reconnaissance de la contribution de Girard.

« Je trouve ça généreux de sa part. Mais il ne faut pas se le cacher, aujourd’hui, c’est vraiment la journée à Maude, même si ça me fait un petit velours qu’elle ait pensé à moi », a poursuivi la double Olympienne, également médaillée de bronze à Pékin en 2008.

« Elle a réussi une compétition incroyable, elle a été très déterminée, très concentrée. Elle a pris toutes les bonnes décisions pour être au sommet de sa forme au bon moment. »

Selon Girard, c’est un ensemble de qualités qui ont permis à Charron de briller.

« Je pense que ce qui a fait la différence au-delà des années d’entraînement, ç’a été sa détermination et son intensité, ses capacités mentales qui lui ont permis de revenir dans le bon chemin après avoir manqué son premier lever à l’épaulé-jeté – à 128 kg.

« C’est une situation vraiment stressante pour les athlètes et elle est revenue avec brio, affichant un calme exemplaire. C’est une athlète exceptionnelle non seulement physiquement, mais mentalement aussi. Je pense que c’est ça qui a fait la différence. »

Bien entendu, ce titre olympique d’une athlète issue d’un système qui a depuis longtemps mis de l’avant les valeurs d’un sport « propre » contribue à réconcilier avec une discipline trop souvent entachée par des scandales de dopage et de corruption. L’haltérophilie joue d’ailleurs son avenir au programme olympique à Tokyo.

« Je fais partie de plusieurs comités antidopage et je vois que la situation s’améliore, dit-elle. On a entrepris un changement de culture à l’intérieur du sport et ça prend du temps, il faut être patient. Mais les Canadiens, nous avons déjà une longueur d’avance à ce niveau.