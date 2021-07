Tokyo 2021 | Le parcours atypique de Maude Charron

« Elle nous a dit qu’elle a commencé à faire de la gymnastique et que son corps s’est développé au complet. Après, elle a fait les arts du cirque. Elle a performé sur une scène, devant des gens, avec de la pression et les regards des autres.

« Après, elle a fait de la musique. Elle a fait du hautbois, pas de la guitare western... Et après, elle est arrivée en fitness, et là, elle a compris que son corps avait un talent pour la puissance pour, à 19 ans, commencer l’haltérophilie. Aujourd’hui, à 28 ans, elle est championne olympique.